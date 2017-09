Un habitant anonyme et poète fleurit toute une rue de Bulle

Il était une fois une rue, longue et rectiligne, dont la soixantaine d’érables étaient malades. Alors un jour de mars, les tronçonneuses les ont réduits en sciure, à la grande tristesse des habitants du Russalet. «Ainsi abîmée, la rue n’a plus d’âme ni d’attrait, se disait Françoise. Le soleil a tapé dur en été, les oiseaux s’étaient tus, ils avaient déserté les lieux.»

Il le fallait, ma foi, les arbres souffraient. Ainsi la ville de Bulle communiquait: «Le Service horticole a identifié de nombreux arbres présentant un état sanitaire préoccupant: présence de foyers de pourriture et d’agents pathogènes (champignons), dépérissement des couronnes, proportion considérable de bois mort… Au fil du temps, les érables ont également été abîmés à de nombreuses reprises, lors d’importantes chutes de neige ou de forts vents. Les dégâts étant irréversibles, la ville a décidé de procéder à leur abattage.»

Mais un beau jour de juin, dans l’espace désolé où les érables étaient enracinés, des graines ont germé. Des fleurs chatoyantes ont poussé. C’est alors que Marie a compris. Cet homme qu’elle avait vu s’affairer, un soir plus avant, n’était pas un délinquant venu cacher ses stupéfiants. C’était un poète. Le jardinier poète de la rue du Russalet. Anonyme, mais pas invisible.



La vérité

Un soir de canicule, Laetitia l’a vu arroser ses parterres flamboyants, patiemment, tranquillement. Une autre fois, c’est Begoña qui l’a croisé. Il arrachait les mauvaises herbes, patiemment, tranquillement. Et toujours les résidents de s’émerveiller. «Mais quelle formidable initiative de notre commune! Regardez-moi cette magnifique rue!»

Voici l’heure venue de rétablir la vérité. La ville n’est pour rien dans cet embellissement. «Mais non!» s’exclamèrent alors les gens en l’apprenant. Et si, pourtant. Le jardinier poète ne travaille pas pour elle. Il n’est jardinier qu’à ses heures, d’ailleurs. Mais il aime le langage des fleurs. Celui qui embellit, qui adoucit et qui invite les voisins à la conversation. «Je voyais ces friches, tristes, confie-t-il à votre conteuse, qui l’a retrouvé. «J’ai alors semé à la sauvage, à la grâce de Dieu. Il était déjà tard dans l’année. C’est presque miraculeux d’avoir vu les fleurs si bien pousser.» Il a alors aimé son quartier, voir ses habitants y flâner, disserter longuement ou papoter brièvement.



Son mécontentement

Egalement, le poète avait un message. Entre les lignes de fleurs, il fallait lire son mécontentement. «Ici, là, partout des cailloux, des gabions, pour empêcher les gens. Ils deviennent nerveux, durs, à l’image de la pierre, la matière. Voyez! Il y a d’autres moyens pour refréner la circulation. Et puis, si les habitants se mettent à adopter leur coin, ils y feront peut-être plus attention. Ramasseront leurs détritus et les excréments de leurs chiens.»

Il ne doute pas du pouvoir des fleurs. «Un proverbe japonais dit “s’il te reste deux sous, avec le premier achète du pain, avec le second des fleurs”.» Qu’elles soient éphémères n’y change rien. Il était annoncé depuis longtemps qu’à la mi-novembre, de nouveaux arbres seraient plantés. Il savait donc que la ville pouvait arracher ses ornements et broyer sa poésie. Pourtant il dit «chaque jour est un jour de gagné.»

Mais puisque c’est un conte, il va bien se terminer. Les autorités ont apprécié et entendent voir ces fleurs repousser, année après année. «Nous allons tondre les parterres pour replanter des tilleuls. Mais sans toucher aux racines», assure Johanna Gapany, édile responsable des espaces publics, saluant au passage le geste et le goût de ce mystérieux jardinier, qui se plaît à le rester. ■