Un jeune homme a disparu samedi après-midi à Lovens

Après avoir été vu à Lovens, le jeune homme domicilié à Neyruz a stationné son véhicule, à une heure indéterminée, à Villars-sur-Glâne, dans le quartier des Dailles. Il a ensuite quitté les lieux, vraisemblablement à pied.

Agé de 32 ans, il mesure 180 cm. De corpulence mince, il a des cheveux brun foncé tirés en arrière, des yeux brun vert. Il était rasé et ne portait pas de lunettes lorsqu’il a été aperçu pour la dernière fois. Il était vêtu d’un jean’s bleu foncé, d’une chemise bleu gris, de chaussures brunes. Il avait en outre le visage bouffi et l’air fatigué. Il s’exprime en allemand et en français.



Tout renseignement concernant la personne disparue est à communiquer à la police cantonale, au 026 304 17 17, ou au poste de police le plus proche.