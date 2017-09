Une fourgonnette bloquée sur un passage à niveau à La Tour-de-Trême

Lundi vers 13h10, un homme de 25 ans circulait avec un véhicule de livraison sur le chemin de la Rochetta à la Tour-de-Trême. Arrivé sur le passage à niveau, il n’a pas remarqué que les barrières étaient en train de se baisser et s’est retrouvé bloqué sur les voies de chemin de fer. Un choc s’est alors produit entre son véhicule et le train qui circulait du Pâquier en direction de Bulle. Personne n’a été blessé. La quinzaine de passagers qui se trouvait à bord du train a été prise en charge par un bus de remplacement des TPF. Le trafic ferroviaire a été interrompu pendant une heure et demie environ. Des bus ont été engagés sur les lignes Bulle-Broc-Fabrique et Bulle-Gruyères. Lors des contrôles, il est ressorti que le conducteur de la camionnette circulait sous le coup du retrait de permis de conduire.