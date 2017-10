PAR XAVIER SCHALLER

Comité de soutien aux syndicalistes licenciés abusivement par Unia Fribourg. Le nom est explicite. Hier, huit de ses membres ont convoqué la presse pour dénoncer les dysfonctionnements au sein de la section régionale. Une lettre a aussi été envoyée au comité régional, avec copie au comité national.

En cause, le licenciement de deux jeunes secrétaires syndicaux, à la fin du mois d’août. «Un congé-représailles, selon leurs défenseurs, dû aux articles parus dans La Liberté des 12 et 28 juillet». Le premier article traitait de la sous-enchère salariale que pratiquerait le syndicat, le second du renvoi d’un cadre.

Hier, un des jeunes secrétaires a demandé sa réintégration et l’autre un accord sur une fin des rapports de travail, avec le versement d’une indemnité pour le tort subi.



Des dysfonctionnements

Employés ou anciens employés, les membres du comité ont témoigné anonymement. «Chercher un travail est déjà suffisamment difficile quand on vient du milieu syndical.» Ils ont tous dénoncé «des dysfonctionnements majeurs au sein d’Unia Fribourg, qui se répètent depuis des années».

Sous-effectifs chroniques, climat de conflit et de peur, une collaboratrice démissionnaire juge l’ambiance «malsaine et destructrice». En cinq ans, ils sont une quinzaine à avoir quitté le navire, sur un effectif d’une trentaine de personnes. Pour le comité, les problèmes constatés sont «le résultat des méthodes autoritaires et du manque de dialogue de la part du secrétaire régional Armand Jaquier».



Changement exigé

En conséquence, un changement est exigé à la tête de la section fribourgeoise. «Comment peut-on faire la morale aux entreprises quand on traite mal ses propres employés?» note l’un des membres.

Ces mêmes griefs avaient mené la centrale d’Unia à commander un audit en 2016 – le document a été présenté aux employés, mais ne leur a pas été transmis. «Chacun a pu alors s’exprimer ouvertement, estime Pepo Hofstetter, porte-parole d’Unia Suisse. Une réorganisation a eu lieu pour amener des solutions.» La centrale suisse n’a pas, selon lui, à intervenir dans la gestion du personnel des sections régionales.

Même son de cloche du côté d’Armand Jaquier: «L’audit nous a permis d’entreprendre une série de travaux, dont le renforcement des équipes.» Pour le secrétaire régional, «les reproches du comité sont durs et je ne peux pas les accepter».

Armand Jaquier ne veut pas se prononcer sur le contexte des licenciements – «Nous ne commentons pas les situations individuelles». Mais il précise que les deux secrétaires syndicaux travaillaient depuis moins de cinq mois pour Unia. «Si une personne ne remplit pas les exigences du poste, nous sommes contraints de nous en séparer. Cela ne s’est pas fait de gaîté de cœur, mais les règles ont été respectées.»

Les deux secrétaires concernés dénoncent, eux, un cahier des charges impossible, entre présence sur le terrain, permanences et suivi des dossiers. «On nous impose aussi de trouver cent nouveaux adhérents par année. Un objectif irréaliste.»



Adhésions à tous crins

Cette politique d’adhésions à tous crins se fait, selon eux et le groupe de soutien, au détriment du travail syndical. «Les membres d’Unia Fribourg paient pour un service que nous ne pouvons pas leur offrir, faute de temps», affirme l’un des témoins.

C’est pourquoi le comité demande au syndicat «de donner plus d’autonomie et de responsabilités aux secrétaires syndicaux», ainsi que de promouvoir la démocratie au sein du secrétariat. «Tous les outils sont là. Il faut juste les utiliser et ne pas se laisser tyranniser.» Une délégation veut discuter de ces propositions au plus tôt avec le comité régional. En l’absence d’Armand Jaquier. ■