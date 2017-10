«Entre la zone 30, les gabions, les bus… il fallait innover»

Par François Pharisa

Bulle. Il a fallu sortir les gros moyens. La rue de Vevey ne devait en aucun cas être fermée. Comptoir gruérien ou pas. On a donc installé une passerelle en bois de 28 mètres de long, pesant près de 25 tonnes et acheminée par convoi routier spécial depuis Orges (VD), par-dessus la chaussée, entre Espace Gruyère et le parking des Albergeux. Ainsi, la rue de Vevey restera ouverte pendant la manifestation. Une première.

«Dévier le trafic par la rue Pierre-Sciobéret, comme lors des précédentes éditions, est devenu trop compliqué», assurent de concert Jean Hohl, chef du Département technique de la ville de Bulle, et Yves Sudan, responsable sécurité, parkings et transports au sein du comité d’organisation du Comptoir. En cause, les aménagements routiers des quartiers situés entre la rue de Vevey et la Trême. Les fameux gabions, donc, ceux-là même qui avaient suscité la grogne de nombreux Bullois lors de leur installation il y a deux ans? «Pas seulement. Les gabions, nous aurions très bien pu les déplacer, comme nous l’avons fait à l’occasion du Tour de Romandie», répond Jean Hohl. Qui reprend: «Depuis 2015, ces quartiers sont passés en zone 30 km/h, nous ne pouvons plus y envoyer tout le trafic. Et si nous le faisions, nous devrions supprimer un très grand nombre de places de parc que nous aurions du mal à compenser.»

Or, dans la zone «rue de Vevey sud», poursuit-il, quelque 160 autorisations de stationnement prolongé sont actuellement octroyées. «Lors de la dernière édition, en 2013, la situation était différente: il n’y avait ni zone 30 ni gabions ni vignettes», justifie Jean Hohl.

«Marquer les 30 ans»

Le passage des bus Mobul des lignes 1 et 2 a également incité la ville et les organisateurs à changer leurs habitudes. «L’arrêt de bus est situé juste en face d’Espace Gruyère. C’est un gros plus pour notre clientèle», relève Yves Grandjean, vice-directeur et responsable constructions du Comptoir. Le temps de la manifestation, les bus des lignes 1 et 2 circuleront d’ailleurs exceptionnellement selon une cadence au quart d’heure, plutôt qu’à la demi-heure, les week-ends et le mercredi 1er novembre entre 9 h 30 et 22 h 30.

«Au final, toutes ces considérations nous ont obligés à innover. Et c’est tant mieux. Nous pouvons ainsi marquer davantage cette édition des 30 ans», se félicite Yves Sudan. La solution s’est donc portée sur une passerelle. Construit en bois par JPF-Ducret, l’ouvrage a coûté au Comptoir «200 000 francs environ», précise Yves Grandjean. «Mais il a déjà été revendu», souligne-t-il. Le promoteur fribourgeois Damien Piller le réutilisera pour un futur projet.