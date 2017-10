Des aménagements estimés à 23 millions

PAR DOMINIQUE MEYLAN

La ville de Fribourg devrait soutenir le projet de nouvelle patinoire à hauteur de 8 millions de francs, assortis de l’octroi d’un droit de superficie. Parallèlement, elle va mener une série de travaux afin de compléter la seconde piste de glace, construire un parking et réaménager les espaces publics. Les autorités ont pour ambition de faire de St-Léonard le site sportif le plus important du canton.

L’ensemble de ces travaux et crédits font l’objet de deux messages qui ont été rendus public, hier. Le Conseil général se prononcera le 30 octobre.

L’Exécutif a dû déterminer le soutien qu’il souhaitait offrir à Fribourg-Gottéron pour son projet de patinoire. Il a pris en compte l’importance du club pour l’image de la ville et son travail pour le mouvement junior. Mais le hockey sur glace est aussi devenu un business, ce qui ne justifie pas, selon le Conseil communal, que les collectivités publiques prennent entièrement la facture à leur charge.

L’Exécutif propose donc d’offrir un droit de superficie à la société l’Antre SA, responsable des travaux de transformation. La nouvelle patinoire sera propriété du club de hockey sur glace, mais le terrain restera en mains publiques. Pour la ville, cela offre une certaine sécurité: en cas de faillite de Fribourg-Gottéron, elle n’aura pas la responsabilité d’entretenir une installation coûteuse.

Ce droit de superficie, accordé pour soixante ans, a une valeur d’environ 7 millions de francs, offerts par la ville. Fribourg subventionnera encore le projet à hauteur de 8 mio, ce qui lui permettra d’atteindre 15 mio de soutien. Ce mécanisme a été approuvé par le canton, qui lui-même débloquera en retour 15 mio de subventions.



Autour de la 2e piste de glace

«Si nous avions laissé la deuxième patinoire en l’état, cela aurait constitué une verrue d’un point de vue urbanistique», rapporte Andrea Burgener Woeffray, directrice de l’édilité. L’ensemble du site sera donc réaménagé. Pour ce faire, le Conseil communal sollicite un crédit d’étude d’un peu plus de 3 millions. Le projet est estimé au total à 23,5 millions avec une marge d’erreur de plus ou moins 40%.

La rénovation de la patinoire principale implique le déplacement ou la réorganisation de certains locaux, actuellement utilisés par la ville. C’est ainsi que de nouveaux vestiaires, des blocs sanitaires et des espaces de rangement seront construits autour de la deuxième piste de glace.

Le bâtiment accueillera également la Fédération suisse de basketball, dont le siège est aujourd’hui situé à Granges-Paccot. Le Service des sports de la ville emménagera dans la structure, afin de faciliter les synergies.

Le projet comporte aussi un important volet lié à la mobilité. Un parking à étages avec une capacité de 300 places sera créé à l’est du site sur l’actuel parking en plein air. A disposition des locataires et des visiteurs, il intégrera aussi les besoins pour la mobilité douce et la future piscine. En cas de match de Gottéron ou de manifestation, l’ensemble des déplacements seront améliorés, avec notamment la stabilisation de la ligne de bus qui pourra emprunter son parcours habituel.

Les espaces extérieurs vont subir quelques améliorations. L’objectif est de créer une unité entre les différents éléments. «La place centrale ne pourra pas devenir complètement verte, avertit Andrea Burgener Woeffray. Cela restera un espace fonctionnel.» Pour des raisons de sécurité, la ville ne pourra multiplier les obstacles, aussi esthétiques soient-ils.

L’ensemble de ces réaménagements se trouvent actuellement au stade de l’esquisse. Un avant-projet est planifié pour mai 2018. Les travaux devraient commencer en mars 2019 et la mise en service est prévue en 2021. ■