Fillette de 4 ans fauchée à Gumefens: appel à témoins

1

Le cirque Knie a débarqué à Bulle: coulisses d’une féerie

Avec 250 collaborateurs et 40 déménagements par an, l’organisation du cirque Knie est indispensable et millimétrée. Les odeurs, la sciure et l’adrénaline des artistes comme gage d’authenticité. Les animaux, l’élément essentiel à la magie du cirque.