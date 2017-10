La Braye rouvrira ses portes cet hiver

«A ce jour, nous pouvons compter sur l’aide de trente parrains», explique Didier Morier, président de Télé-Château-d’Œx SA depuis le 1er juillet. Un chiffre que nous devons encore consolider. Mais nous avons atteint le minimum que nous nous étions fixé pour procéder à la réouverture et assurer une couverture de déficit.»

En outre, un abonnement de saison, le Yéti Pass, sera lancé au prix de 99 francs pour un adulte (contre 350 francs l’an dernier) et 10 francs pour un enfant (lié à son parent). Des forfaits journée et mi-journée sont également prévus. Fermés en avril dernier au même titre que les remontées mécaniques, le restaurant de La Braye et la piste de luge reprendront à nouveau du service. A noter que La Braye est toujours membre de Magic Pass.

«Une dizaine de personnes seront engagées pour permettre l’exploitation des installations, dont l’ouverture officielle est annoncée le 16 décembre, selon conditions météorologiques», détaille le communiqué de presse. La saison 2017-2018 servira de test en vue du renouvellement de la concession qui arrivera à échéance à la fin 2018 et qui impliquera la remise en état des installations sur plusieurs années.