Le home du Châtelet se donne un nouveau directeur

Responsable du service des finances, de l’administration et des ressources humaines pendant près de dix ans auprès de deux EMS, au Petit-Saconnex et à Lutry, Renaud Gauderon «possède de nombreuses compétences dans les domaines liés à la santé publique», relève le Conseil de fondation du Châtelet, dans son communiqué. Il est actuellement en passe d’obtenir son diplôme fédéral de «directeur d’institutions sociales et médico-sociales». Le Conseil de fondation ajoute qu’il participé à «de nombreux projets répondant aux besoins et contraintes des directions de services cantonaux». Notons encore que Renaud Gauderon a été candidat malheureux à l’Exécutif et au Législatif d’Attalens lors des dernières élections communales, en 2016, terminant les deux fois premier des viennent-ensuite de la liste PDC.