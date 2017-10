Remontées mécaniques de Charmey: conseil d'administration renforcé et perte nette de 100000 francs

Deux nouveaux membres font par ailleur leur entrée: la Charmeysanne Nathalie Klemm, cheffe de projet pour l'entreprise Publibike, et le député UDC de Romanens Sébastien Frossard, propriétaire de l'alpage des Banderettes et président du Syndicat améliorations foncières Les Reposoirs. De leur côté, Etienne Genoud (président du conseil d'administration et vice-syndic de Val-de-Charmey) et Nicolas Caputo ont également été réélus.

La société Télécabine Charmey-les-Dents-Vertes en Gruyère SA à Charmey a présenté ses comptes, arrêtés au 30 avril 2017. Ils bouclent sur une perte nette de 100000 francs, reportée au bilan, malgré l'aide de la commune à hauteur de 850000 francs. «Les bonnes mesures que nous avons prises ne se voient pas encore dans ces comptes», a détaillé Nicolas Caputo. La récente saison estivale s'est en effet achevée sur un équilibre des comptes, notamment grâce à une baisse d'environ 10% de la masse salariale et une gestion améliorée du restaurant de Vounetse.