Une centaine de jeunes font la fête dans une ancienne usine sans autorisation

Les jeunes fêtards provenaient des cantons de Vaud, Valais et Neuchâtel. Ces derniers s’étaient retranchés à l’intérieur du bâtiment en bloquant les portes et en masquant les fenêtres. Les agents ont pu établir que malgré l’absence d’une autorisation, l’entrée de la fête était payante et que des boissons alcoolisées étaient en vente. Plusieurs concerts avaient été organisés durant la soirée.

Les organisateurs, deux hommes âgés de 21 et 19 ans, domiciliés dans le canton de Vaud, ont été sommés de couper immédiatement la musique et de mettre un terme à la fête. Les personnes présentes ont été sommées de quitter les lieux. Les organisateurs feront l’objet d’un rapport à l’autorité compétente.