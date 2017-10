Victoire et record du monde pour Fribourg Challenge

Partis dimanche d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique, le Glânois et le Gruérien ont atterri 59 h et 35 minutes plus tard à Labrador City (Canada), soit à 3666 km de leur point de départ. Ils dépassent ainsi largement les 3400 km réalisés par le duo Berben/Siméons en 2005.

L’épreuve n’a pas été de tout repos et cela avant même

le départ. Douze heures avant le décollage, les aérostiers ne savaient toujours pas s’ils allaient récupérer leur ballon, en raison d’un problème d’acheminement depuis l’aéroport de Dallas, à 1000 km d’Albuquerque. La course elle-même a ensuite réservé des moments particulièrement intenses comme les douze heures de vol de nuit passées entre 4000 et 5000 m à une vitesse oscillant entre 80 à 130 km/h… et par une température de – 20 degrés Celsius.

En bonus, de magnifiques images prises par les aérostiers.