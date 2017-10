Voiture en feu sur la place d’Armes à Châtel-St-Denis

Le propriétaire de la voiture, âgé de 33 ans, a indiqué qu’il l’avait parquée à cet emplacement vers 21 heures et l’avait retrouvée en feu quelques minutes plus tard. Un garage a déplacé l’automobile à la fourrière du centre d’intervention de la gendarmerie à Vaulruz, communique la police cantonale. Une enquête est en cours pour déterminer la cause de cet incendie.