900 frênes seront abattus à Bulle

Comme redouté, la chalarose fait des dégâts dans les forêts européennes. La Suisse n’échappe pas à ce champignon originaire d’Asie. Le phénomène, médiatisé l’été dernier (La Gruyère du 6 juillet 2017), a des incidences directes dans cette région. Hier, la ville de Bulle a annoncé dans un communiqué l’abattage de 900 frênes (750 m3) dans les forêts de Bouleyres, des Agges, de Sautaux et de Vaucens.

Le Service forestier de la ville effectuera cette tâche en deux temps: cet hiver et le suivant. Garde forestier de la ville de Bulle, Amédée Andrey explique que ces mesures sont prises avant tout pour des raisons sécuritaires. La chalarose pour symptômes de déssécher l’arbre contaminé avec un risque élevé de chutes des branches. Ainsi, les zones les plus fréquentées par les promeneurs seront traitées en priorité. Le frêne malade est, quoi qu’il en soit, condamné, aucun traitement n’existant à ce jour. Le communiqué précise également que «les pièces de bois infectées qui auront été abattues ou sectionnées ne présentent pas de danger d’infection et peuvent donc être laissées sur place. Le bois peut être utilisé à toutes fins, sans risque de contamination».

Appelé communément le déperissement des pousses de frêne, la chalarose a débarqué sur le Vieux Continent il y a une dizaines d’années. On estime aujourd’hui que 90% des frênes vont y succomber.