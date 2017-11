Dix-huit mois de prison pour le chauffeur de Charmey

Le verdict est tombé. Le Gruérien de 60 ans qui avait provoqué, à la suite d'un accident, le décès d'une personne et l'hospitalisation de six autres piétons au centre du village de Charmey a été condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois, avec sursis pendant cinq ans. L'homme avait perdu le contrôle de sa voiture après avoir perdu connaissance au volant. Souffrant d'épilepsie, il n'avait pas respecté les règles en vigueur, en ayant consommé de l'alcool la veille. Le Tribunal pénal de la Gruyère mentionne également que le prévenu a désormais l'interdiction de conduire un quelconque véhicule. La semaine dernière devant la Cour, le coupable répondait aux accusations suivantes: homicile par négligence, lésions corporelles simples par négligence, violation grave des règles de la circulation routière et conduite en état d'incapacité.