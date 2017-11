Du matériel sur l’A12 engendre accidents et dégâts

Mercredi matin, une voiture avec une remorque a perdu du matériel sur l’autoroute A12 peu après Châtel-Saint-Denis. Plusieurs véhicules ont alors roulé sur des pièces métalliques et cinq d’entre eux ont subi des dégâts. Une auto a perdu du carburant qui s’est répandu sur plusieurs kilomètres. Dus à la chaussée rendue glissante, deux accidents ont eu lieu ensuite dans la descente de l’autoroute, direction Vevey. Ce tronçon a dû être fermé pour éviter tout accident supplémentaire et pour nettoyer l’autoroute. Celle-ci a été partiellement rouverte trois heures et demie plus tard. Aucun blessé n’est à déplorer. La Police cantonale fribourgeoise prie toute personne pouvant fournir des renseignements sur cet événement de la contacter au 026 304 17 17.