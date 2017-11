Incendie à La Tour-de-Trême

Lundi, vers 13 h 15, un incendie s’est déclaré au 3e étage d’un appartement de la rue des Agges à La Tour-de-Trême. A son arrivée, la police a évacué préventivement les huit habitants du locatif et les 14 personnes présentes dans le restaurant des Granges, en raison d’une forte fumée.

Les sapeurs-pompiers du centre de renfort de Bulle (onze hommes, quatre véhicules) ont maîtrisé le feu. L’appartement n’étant plus habitable, la famille a été relogée chez des proches. Personne n’a été blessé. Les dégâts ne sont pas encore estimés. La rue des Agges a été fermée à la circulation durant une heure environ.

Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de l’incendie.