Incendie sur un balcon

Les occupants de l'appartement, deux femmes de 79 et 26 ans, ainsi que deux enfants de 8 ans et un mois ont été incommodés par la fumée. Ils ont reçu une consultation sur place, dans deux ambulances, avant d'être conduits à l'hôpital pour des examens plus approfondis. Ils ont pu ensuite regagner leur domicile. Aucune évacuation de l'immeuble n'a été nécessaire. Le montant des dégâts n'a pas été déterminé.