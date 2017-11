Intempéries dans le canton de Fribourg

Durant la journée de dimanche, entre 10 h et 19 h, le canton de Fribourg a essuyé de violentes rafales de vent ainsi que de fortes précipitations. A la suite de ces intempéries, la police cantonale a été sollicitée pour une trentaine d’interventions sur l’ensemble du territoire cantonal. Le district de la Broye a été particulièrement touché. Certaines de ces interventions ont également nécessité l’appui des sapeurs-pompiers locaux et des centres de renfort.

En détail, la police cantonale a recensé quelques chutes d’arbres, trois inondations, une dizaine de barrières de chantier soufflées par le vent, un échafaudage renversé sur la chaussée et trois accidents de circulation. Une personne a été légèrement blessée durant un de ces accidents à Vaulruz. De plus, six interventions ont été enregistrées pour des toitures endommagées par le vent (tuiles envolées, chutes de panneaux solaires, toits envolés).

A Cheyres, le toit d’une villa s’est notamment envolé suite aux puissantes rafales. Les habitants, une femme de 72 ans et un homme de 75 ans, n’ont pas été blessés lors de cet événement. La demeure n’étant plus habitable, ils ont été relogés chez des proches. L’intervention des pompiers a été sollicitée pour évacuer la toiture endommagée et pour couvrir provisoirement le toit de la villa.

Après le passage de la perturbation, la situation est revenue à la normale. Le montant des dommages causés ne peut être articulé.