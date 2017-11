Dévoilé fin 2014 à l'achat de la parcelle de l'ancien motel d'Epagny, le projet de clinique privée de la société Gévéa sera mis à l'enquête vendredi. Et change de mission. Il s'agira de réadaptation psychosomatique, pour soigner les burn-out notamment, et non plus de rééducation cardio-vasculaire.