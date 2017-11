La jeune Gruérienne disparue mercredi a été retrouvée

La jeune fille avait disparu mercredi, entre 15 h et 16 h, à Bulle. Durant 48 heures, un important dispositif de recherches a été mis en place, plus de 50 policiers ont été engagés dans la région de Bulle et Châtel-St-Denis. Vendredi, à 21 h 30, la jeune fille a pu être retrouvée après des cris entendus par une tierce personne qui a averti la police, indique celle-ci dans son communiqué. Elle a été conduite à l'hôpital et une enquête a été ouverte par le procureur de permanence pour déterminer les circonstances exactes de la disparition.