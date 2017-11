Maison en flammes à Corbières

Vendredi 17 novembre, vers 19 heures, un incendie s’est déclaré dans une bâtisse de la route de Villarvolard, à Corbières. A l'arrivée de la Police cantonale, les occupants de la maison avaient déjà pu s’en extraire. Personne n’a été blessé.

Le foyer s’est déclenché dans une dépendance attenante à la maison. Pour les besoins de l’intervention, la route cantonale entre Corbières et Villarvolard a été fermée durant trois heures et une déviation mise en place.

Les sapeurs-pompiers du Centre de renfort de Bulle (avec douze hommes et quatre véhicules) et les sapeurs-pompiers locaux (quatorze hommes et deux véhicules) ont maîtrisé le sinistre. Le locataire de la maison n’a pas pu regagner son domicile et a dû être relogé.

Le montant des dégâts n’est pas encore estimé. Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de l’incendie.