Marcel Imsand est décédé

Portraitiste, maître du reportage social et journalistique, Marcel Imsand s'est fait connaître par ses photos de célébrités (Barbara, Maurice Béjart…) et d'anonymes, comme Luigi le berger ou Paul et Clémence. Dans sa Gruyère natale, il a notamment suivi les jumeaux Vionnet, à Vaulruz, dits l'Est et l'Ouest, deux nonagénaires immortalisés dans le livre Les frères.