Un homme en fuite après un brigandage à Bulle

Lundi, vers 19 h 55, un brigandage a eu lieu dans un shop d’une station d’essence à la route de Vuippens, à Bulle. Un individu est entré dans l’établissement et a menacé deux employés avec une arme de poing pour se faire remettre de l’argent. Il a ainsi empoché quelques milliers de francs et a pris la fuite à pied dans une direction inconnue. Personne n’a été blessé.

Un important dispositif de recherches a immédiatement été mis en place. Il n’a pas permis pour l’heure de retrouver l’auteur. Une enquête est en cours.



Signalement de l’auteur présumé

Un homme, 165-175 cm, corpulence fine, vêtu d’une veste de training bleu avec un capuchon foncé et les manches rouge avec une bande blanche, des pantalons clair. Portait dans une main un sac à dos noir/bleu clair, de marque Under Armour, un pistolet doré et un coup-de-poing américain. Il s’exprimait en français avec un accent inconnu.



Appel à témoins

La police prie toute personne pouvant fournir des renseignements concernant ce brigandage de la contacter au 026 / 304 17 17.