Avis de disparition

Au moment de sa disparition, il portait des lunettes, une veste de ski vert pomme-blanc-noir, un jeans bleu, des bottes noires et un sac à dos foncé. Il s'exprime en allemand et en portugais et souffre du syndrome asperger. Tout renseignement le concernant est à communiquer à la police cantonale au 026 304 17 17 ou au poste de police le plus proche.