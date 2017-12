Bugnard excellent 7e en Norvège

Quatrième de la première manche du géant, il a géré sa course pour décrocher la place dans le top 10 qu’il convoitait. Pour situer, il a fait quatre centièmes de mieux qu’un autre Suisse, Gilles Roulin, vainqueur du classement général de la Coupe d’Europe la saison dernière et désormais aligné en Coupe du monde.

Joint par téléphone, Pierre Bugnard revient sur ce premier rendez-vous européen: «Parti avec le dossard 22, j’ai réalisé une superbe première manche. Quatrième au moment de m’élancer pour la deuxième, j’ai voulu attaquer. Mais j’ai commis une faute, ce qui m’a bien calmé jusqu’à la fin. On voit que, derrière le vainqueur (l’Autrichien Johannes Strolz, avec plus d’une seconde sur son dauphin), c’est vraiment très serré. Dans tous les cas, pour une première Coupe d’Europe, c’est un bon résultat. La confiance est là, l’envie aussi!» Pour rappel, ses deux meilleurs résultats en Coupe d’Europe avaient été, jusqu’à présent, un 10e et un 12e rangs.

Egalement victorieuse d’une course FIS la semaine dernière, Noémie Kolly était aussi du déplacement en Norvège. C’est du côté de Kvitfjell que les dames avaient rendez-vous pour un géant. Hélas, la technicienne de La Berra a connu l’élimination dès la première manche. Pour les deux skieurs, les compétitions se poursuivent aujourd’hui en Norvège. A noter que, en Suisse, Valentine Macheret s’est classée 4e hier d’un slalom FIS à Saas-Fee (23,48 points). Une piste où, la veille, Amélie Dupasquier avait pris le 8e rang (28,23). KA