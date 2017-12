La plupart des stations ouvrent

«Il paraît que les gens veulent skier au mois de décembre: alors, qu’ils viennent!» Joint hier au téléphone, Sébastien Jacquat, directeur des remontées mécaniques de Charmey, ne boudait pas son plaisir à la vue des quarante centimètres de neige poudreuse tombée dans la nuit. «Oui, tout le domaine skiable sera ouvert durant le week-end, y compris le restaurant de Vounetz.» La seule incertitude concerne la liaison à la station, mais la piste intermédiaire sera ouverte.

Même son de cloche du côté de La Berra et du Moléson. Sur les hauts de La Roche, le domaine skiable en entier est ouvert ce week-end, ainsi que tous les restaurants. A Moléson, si la noire du sommet reste fermée, c’est feu vert pour toutes les autres pistes: celles du village, des Joux et du Gros-Plané ainsi que la bleue et la noire du funiculaire. Côté restaurants, Plan-Francey demeurera portes closes, mais la Pierre à Catillon et le sommet seront ouverts. Avec un brin de provocation, l’Office du tourisme faisait remarquer, dans son communiqué, que la plaine du Rhône était encore verte hier… «Restez donc dans la région!»

Aux Paccots, les téléskis de Borbuintze, la Cagne, les Joncs, les Vérollys, les Vérollys junior ainsi que les minitéléskis Pikachu et Pinocchio seront ouverts, de même que le jardin des glaces. A Rathvel, toutes les installations fonctionneront.

En revanche, les remontées mécaniques de Bellegarde n’ouvriront que le 8 décembre. «Nous avons besoin de davantage de temps pour préparer les pistes, explique Jean-Marie Buchs, responsable de l’Office du tourisme. Nous avons fabriqué plusieurs tas de neige artificielle que nous devons répartir sur le domaine. Cela dit, les pistes de ski de fond sont ouvertes, avec d’excellentes conditions.»

La Chia dès demain

Du côté de La Chia enfin, le téléski ouvrira à partir de demain dimanche. «Comme tout le monde, nous avons été un peu surpris, affirme Yves Grandjean. Il nous faut un peu de temps pour préparer les pistes, qui sont quand même raides à certains endroits. Par contre, les parcours raquettes sont ouverts et… merveilleux», avoue le président de Monte-pente Bulle SA. Comme un peu partout en Gruyère, ajouterons-nous… CD/JnG