La société EFSA va s'installer à Romont

La société EFSA va mettre à l’enquête un projet d’implantation sur le site de la Maillarde à Romont, où elle va acquérir une parcelle de 19'000 m2. Celle-ci est actuellement propriété de l’Etat et fait partie des terrains rachetés à l’entreprise Tetra Pak à l’automne 2016, ainsi que l'indique l'Etat dans son communiqué.

La société EFSA est une filiale du groupe Tracknet basé à Kerzers, active dans la fabrication de matériel de voie pour les réseaux ferroviaires et le soudage de rail. Elle compte actuellement 97 emplois et investira plus de 15 millions sur le site glânois. Une trentaine de collaborateurs de l’entreprise travailleront sur le site.