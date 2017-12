Le chaos sur les routes

Vendredi, entre 5 h 30 et 9 h 30, plusieurs interventions de la police et des services de dépannage ont été sollicitées en raison des fortes perturbations de trafic que les chutes de neige ont engendrées. Au total, on dénombre une dizaine d’accidents, note la police cantonale. Le Sud fribourgeois a été plus particulièrement touché.

A12: Bulle - Rossens

La voie de droite a été fermée de Gumefens jusqu’au restoroute de la Gruyère, à la suite de multiples accidents impliquant des camions et des voitures. D’importants bouchons ont été constatés sur cet axe routier.

H189

La circulation a également été fortement perturbée sur ce tronçon. Un accrochage a été annoncé à la police.

Axe Broc - Botterens

Un bus TPF qui se trouvait en mauvaise posture sur la neige a été tiré par un tracteur. Les passagers, principalement des enfants, ont dû descendre du bus et ont été accompagnés par des agents jusqu’au prochain arrêt de bus, dans l’attente que la situation soit résolue. Les passagers ont pu regagner le même bus environ quarante-cinq minutes plus tard.

Seuls des dégâts matériels

L’ensemble de la circulation est revenu à la normale peu avant 10 h. Sur la totalité des accidents, seuls des dégâts matériels sont à déplorer. GRU