Le comité directeur du PLR soutient Didier Castella

Pour le comité directeur du PLR, la grande expérience, la vision politique et le naturel rassembleur de Didier Castella constituent d'importants atouts pour le canton de Fribourg. Agé de 47 ans, le Gruérien est spécialiste en environnement et en gestion durable à la Confédération. Député depuis 2011, il a été président du PLR de 2012 à 2017 et vice-syndic de Gruyères de 2000 à 2011.

Cette candidature doit encore être avalisée par l'assemblée du PLR. Le premier tour de l'élection complémentaire organisée à la suite de la démission de Marie Garnier a été fixé au 4 mars. Le nouveau conseiller d'Etat prendra ses fonctions début mai.