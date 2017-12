Les intempéries ont touché le sud du canton

Lundi, entre 16 h et 2 0h, la police cantonale, les pompiers et les cantonniers ont été fortement sollicités en raison des intempéries qui ont balayé le sud du canton. Les localités de Vuisternens-devant-Romont, Sommentier, Villariaz, Mossel, Siviriez, Torny-le-Grand, Fiaugères, Granges (Veveyse), Vaulruz et La Tour-de-Trême ont été touchées.

Le Centre d’engagement et d’alarme de la police cantonale a enregistré plus d’une vingtaine d’appels. Treize inondations dans des habitations, principalement des caves, ont nécessité l’intervention des pompiers. A noter que deux inondations ont également été constatées à Aumont et Vuissens.

Plusieurs routes ont été inondées, notamment entre Attalens et Granges (Veveyse), à Remaufens et à Fiaugères, causant des perturbations de trafic.

Entre 18 h et 20 h, la route cantonale entre Vaulruz et Romont a été fermée à la circulation à Vuisternens-devant-Romont en raison du débordement du cours d’eau des Nillettes, rendant impossible le passage des véhicules. Une déviation a été mise en place.

Ces événements n’ont fait aucun blessé. Vers 21 h, la situation était revenue à la normale.