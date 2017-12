Vieux d’un demi-siècle, le projet d’Ogoz naît dans la douleur

PAR JEAN GODEL



En termes d’Arlésienne, Les Terrasses d’Ogoz – le nom actuel du lotissement sur les pentes dominant le lac de la Gruyère, en face de l’île d’Ogoz – font fort: le premier projet date de 1963. Depuis, les Gruériens assistent à un véritable feuilleton à rallonge, avec projets multiples, départs de chantier repoussés, faillites et vente aux enchères annulée in extremis. C’est dire si la construction de trois immeubles, dès 2014, a créé la surprise.

Qu’en est-il aujourd’hui? A entendre certains des premiers propriétaires, tout ne se passe pas au mieux. Mais le projet avance. Au total, 210 logements sont prévus dont une vingtaine déjà réalisés. Délivré en 1992 au projet de l’architecte Rodolphe Lüscher, puis modifié en 2003, le permis de construire autorisait deux groupes d’immeubles très carrés reliés par des funiculaires.

Depuis, l’architecte et promoteur genevois Eric Garoyan, président de la société Les Terrasses d’Ogoz, propriétaire du terrain, a demandé à son ancien associé, l’architecte Bernard Brodard, de redessiner les plans. Les lignes sont désormais plus classiques. L’ensemble s’intègre mieux au site. Un nouveau permis de construire est délivré en 2013 et une première barre de trois immeubles a donc vu le jour.

Or, au début du mois de novembre dernier, les promoteurs ont déposé une demande de modification du Plan d’aménagement de détail (PAD). «Les funiculaires ont disparu et les rangées d’immeubles, qui passent de quatre à trois, sont plus espacées», résume Christophe Tornare, syndic de Pont-en-Ogoz. Deux routes d’accès supplémentaires longeront le coteau pour desservir les barres supérieures. Ce PAD modifié devrait être mis à l’enquête au début janvier.



Un PAL densificateur

Mais dans le cadre de la révision de son Plan d’aménagement local (PAL), en cours d’examen à Fribourg, Pont-en-Ogoz a réussi à réduire le large surdimensionnement de ses zones à bâtir – essentiellement sur Le Bry – en signant une convention avec Les Terrasses d’Ogoz au terme de laquelle 27 000 m2 ont été dézonés. Signée en 2012, cette convention couvre plusieurs domaines.

Ainsi, la commune a-t-elle racheté, pour un franc symbolique, les deux petites forêts situées à l’ouest. Dans le nouveau PAL, une large bande non constructible entoure désormais la parcelle. Le terrain en bord de lac sera, lui, vierge de toute construction. L’ensemble est densifié.

Ce n’est pas tout. Des délais ont été fixés pour la construction de l’ensemble: trois ans pour la première phase, côté est (là où se dresse la première barre), cinq pour la deuxième (vers le centre) et sept ans pour le secteur ouest. Cela dès l’approbation du PAL par l’Etat, attendue pour l’été prochain. «L’idée est de construire dans la continuité, explique Christophe Tornare. Et si l’une ou l’autre de ces phases tombe à l’eau, cela débloquera d’autres mises en zone potentielles.»



Nouveau parking public

Cette convention prévoit enfin que les promoteurs financent le branchement à la route cantonale et les éventuelles mesures contre le bruit provenant de l’A12. En contrepartie, la commune s’engage à construire un parking public de 50 places (plus une pour un bus) sur le terrain des promoteurs, à l’emplacement actuel d’un parking sauvage, au-dessus de celui du port. «Cela contribuera à régler les problèmes en haute saison, apprécie Christophe Tornare. Deux tranches de 100 000 francs chacune sont inscrites au plan financier en 2019 et 2020. L’objet doit encore passer en assemblée communale.»

Après toutes ces années d’immobilisme, le syndic, qui qualifie de «bonnes» les relations de la commune avec les promoteurs, apprécie surtout de voir le projet aller enfin de l’avant. ■

A pépins, la première tranche de quartier



Sur les vingt appartements de la première phase déjà construite, 12 (bientôt 14) auraient déjà trouvé preneur. Pourtant, une bonne moitié des propriétaires ne se satisfont pas de l’objet qui leur a été remis.

La Gruyère en a rencontré plusieurs sur place, excédés par des démarches interminables, et pour l’heure toujours vaines, pour obtenir la réparation de défauts ou l’achèvement des travaux promis. Ils sont parmi les premiers à avoir acquis leur bien, pour certains sur plan. Des logements vendus entre 700 000 et 800 000 francs (des 4,5 et 5,5 pièces).

La liste des griefs est longue: «Malgré nos multiples réclamations depuis des mois, rien ne se passe. Et les sommes en jeu sont importantes. On n’en peut plus», témoigne l’une des personnes concernées.



Durant les travaux

Les problèmes sont de deux ordres. Durant la construction d’abord, plusieurs chefs de chantier se sont succédé et le suivi des travaux en a souffert. «Nous n’avions aucun retour. On aurait dit que c’était leur premier chantier! A force de relancer en vain l’entreprise générale (n.d.l.r.: Fonseca) puis les promoteurs (n.d.l.r.: Les Terrasses d’Ogoz), on a fini par appeler nous-mêmes les maîtres d’œuvre.»

Un des couples déplore le fait d’avoir été mis sous pression afin de payer l’intégralité de son bien alors que celui-ci n’était pas fini. Dans le même cas, un autre couple, après avoir réglé la note, a passé trois semaines sans salle de bain et un mois sans cuisine.

Forcés, par une clause du contrat de vente, à se fournir en équipements auprès de Décomat Broye SA, un commerce de matériaux de construction appartenant au groupe Fonseca, plusieurs propriétaires ont dû améliorer leur appartement à leurs frais, notamment les salles de bain: «Le forfait fixé par appartement était trop bas. Il n’y avait par exemple pas de paroi de douche prévue. Pour ne pas dépasser les montants alloués aux salles de bain, Décomat nous a proposé des petits lavabos pour les mains…»



Problèmes de conception

Une fois entrés dans leur bien, les «heureux» propriétaires n’étaient pas au bout de leurs surprises. Si quelques rares problèmes de revêtement de meubles ont été corrigés, d’autres relèvent, à leurs yeux, d’un problème de conception.

Ainsi des colonnes d’eaux usées qui courent dans les parois de la chambre à coucher: «On entend tout! Fonseca nous a suggéré de changer de chambre. Mais c’est la plus grande et celle équipée d’un dressing!» Quant aux pompes à chaleur air-eau, elles sont situées sous les fenêtres desdites chambres à coucher où elles ronronnent à journée faite. L’eau chaude de la douche? «Le matin, il faut la tirer près de deux minutes, assure un propriétaire.» Et, mesure faite, elle n’atteint que péniblement les 45° – isolés que récemment, les tuyaux parcourent le garage sur des dizaines de mètres…

Dans une salle de bain, des moisissures sont apparues. «Ils nous ont dit de mieux aérer. Mais, de nos deux salles d’eau, c’est celle que nous n’utilisons pas, puisqu’elle ne dispose pas de paroi de douche…» De larges auréoles ont surgi sur des plafonds et des fissures courent en haut de certains murs. «L’entreprise responsable aurait fait faillite. Du coup, rien n’a été fait. Et des petits éclats de gypse tombent tous les deux ou trois jours.»



Parties communes aussi

Les parties communes ne seraient pas non plus sans reproches. Vendus comme du haut standing, les appartements ne disposent pas d’interphone ni de sonnette aux boîtes aux lettres. Dépourvu d’éclairage extérieur, le bâtiment n’est accessible, pour les visiteurs, que par une rampe en pente raide non goudronnée. La route d’accès elle-même n’est pas goudronnée sur toute sa longueur.

Par manque d’aération, les caves présentent des moisissures et de la mousse apparaît sur le béton de la cage d’ascenseur. Dans le garage, les places ne sont pas marquées. Quant aux boxes, ils sont sans portes.

Enfin, les extérieurs ne sont pas encore aménagés: les bâtiments sont cernés par un terrassement grossier. Non entretenu, le gazon a «grillé». L’ornement végétal promis? Il se réduit à quelques plants de lierre prévus grimpants pour dissimuler les murs de soutènement, mais qui se révèlent plutôt rampants…



Démarches juridiques

«L’entreprise générale n’assume pas ses responsabilités vis-à-vis des sous-traitants», résume l’un des propriétaires, très fâché. En juin dernier, la PPE a rédigé, avec les promoteurs eux-mêmes, une liste des défauts et points à régler. Liste envoyée par recommandé à l’entreprise générale. A ce jour, quasiment rien n’a été réglé.

L’incompréhension règne aussi à l’égard des promoteurs. «Ils nous ont affirmé que ce premier immeuble était la carte de visite de tout leur projet. Pourquoi alors ne règlent-ils pas nos problèmes?» A bout, plusieurs propriétaires ont pris contact avec leur protection juridique en vue d’une éventuelle démarche commune. JnG

