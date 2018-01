Festival de ballons: 12'000 visiteurs ce week-end

Dans un communiqué, les organisateurs se réjouissent du premier week-end de cette 40e édition du Festival international de ballons.

Après un départ un peu tardif samedi matin en raison du brouillard, expliquent-ils, les conditions météo se sont améliorées et ont permis des vols sans interruption durant toute la seconde partie de journée, pour le plus grand bonheur de la soixantaine de pilotes présents.

Dimanche, toutes les animations ont eu lieu comme prévu: gonflage et démonstrations de formes spéciales, shows aériens, ainsi que compétitions à l'image du vol du jumelage, de la chasse au renard ou de la chasse au ballon inconnu. Les mesures prises suite aux précipitations de ces derniers jours ont porté leurs fruits, soulignent les organisateurs. La neige transportée sur le terrain de décollage a permis d'assurer la sécurité nécessaire.

Dans leur communiqué toujours, les responsables de la manifestation damounaise reviennent sur quelques temps forts: notamment la cérémonie d'ouverture avec la présence de la Fête des Vignerons 2019, invitée d'honneur, et les ateliers pour enfants qui «ont rencontré un franc succès».

Le Festival se poursuit jusqu'au dimanche 4 février. Au programme: la course David Niven Cup, entre lundi et jeudi selon les conditions météo, la journée des enfants, mercredi, et le Night Glow, vendredi à 18 h 58 précises.