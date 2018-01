La tempête Eleanor a frappé le canton de Fribourg

Mercredi, dès 10 h, un vent fort accompagné de pluie a balayé le territoire de notre canton. Le Centre d’engagement et d’alarme de la Police cantonale fribourgeoise a répondu au total à 500 appels concernant la tempête. Tous les districts ont été touchés de la même manière. Au total, 35 corps de pompiers ont été engagés, lesquels ont terminé 90% de leurs engagements à 16 h.

Au total, 82 arbres sont tombés sur des voitures ou des routes. Une trentaine de véhicules ont été endommagés. Les toits de certains établissements publics ou de maisons privées se sont partiellement envolés. La cathédrale St-Nicolas à Fribourg a dû être fermée au public durant un petit moment.

La route du Lac, à Broc, restera fermée jusqu’à lundi prochain. Autrement, la plupart des routes pourront être réutilisées dans le courant de la journée.

Pour l’instant, aucune information concernant des éventuels blessés lors de ces intempéries n’a été signalée à la police.

D’après l’Office fédéral de météorologie, le vent va faiblir mais sera encore fort demain. Les toits abîmés ainsi que les arbres dans les forêts seront toujours un danger dans les prochains jours. De plus, de fortes pluies sont encore prévues pour demain et éventuellement vendredi. La police cantonale prie la population de rester vigilante et de toujours prévoir assez de temps pour ses déplacements sur les routes.