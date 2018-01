La tempête Evi perturbe le trafic

L’un s’est déroulé à la hauteur de la sortie de Châtel-Saint-Denis en direction de Vevey, deux autres entre Rossens et Bulle, dans les deux sens, et le dernier à proximité de l’entrée d’autoroute de Matran en direction de Rossens.

A Châtel-Saint-Denis, en direction de Vevey, plusieurs camions se sont arrêtés sur le bord de la chaussée, perturbant également la circulation. Un cinquième accident a eu lieu sur la route cantonale, entre Vaulruz et Semsales, communique la police. Seuls des dégâts matériels sont à déplorer. La situation est revenue à la normale dans le courant de la matinée.

Entre mardi et mercredi, les fortes rafales de vent qui ont soufflé sur le territoire cantonal ont provoqué la chute de plusieurs arbres, dont certains sont tombés sur la route, plus particulièrement dans les districts de la Broye et du Lac. L’intervention des sapeurs-pompiers a été sollicitée afin de les dégager. Ils ont également dû intervenir à Montagny-la-Ville, où un arbre est tombé sur le toit d’une maison, sans faire de blessé. PR