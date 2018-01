Le corps sans vie d’une femme découvert à Cheyres

Mercredi dernier, vers 17h00, l’intervention de la Police cantonale fribourgeoise était sollicitée à Cheyres, à la suite de la découverte d’une personne décédée. Rapidement sur les lieux, les agents ont retrouvé, dans une zone marécageuse au bord du lac de Neuchâtel, le corps sans vie d’une femme.

Les premiers éléments d’enquête ont permis d’identifier la victime comme étant une jeune femme de 19 ans, habitant le canton de Genève, signalée disparue par la police genevoise depuis le 22 novembre 2017. Les investigations menées ont mis en évidence que la victime était morte depuis plusieurs semaines.

La piste criminelle a rapidement été privilégiée. Ce vendredi, l’enquête a permis d’interpeller un suspect, un ressortissant Suisse âgé de 21 ans et domicilié dans la région. Pour l’heure, la cause de la mort et les circonstances exactes du déroulement des faits n’ont pas été complètement établies. Il apparaît toutefois que les deux personnes se connaissaient.

Le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pour homicide et a placé l’auteur présumé en détention préventive.

"Les investigations se poursuivent et tenteront de faire toute la lumière sur cette triste affaire", communique la police cantonale.