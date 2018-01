Les ballons peinturlurent le ciel de Château-d'Œx

«Nous sommes plus que satisfaits du début de cette édition anniversaire», a déclaré à l'Agence télégraphique suisse (ats) Frédéric Delachaux, président de la manifestation damounaise. Le programme a dû être décalé d'environ deux heures à cause du brouillard, mais ensuite le soleil a permis de voler non-stop. Du point de vue de l'affluence, il s'agit d'une très bonne journée, a-t-il estimé.

Mis en place en raison de terrains détrempés, le dispositif de parcage dans les rues et sur les routes fonctionne bien, a ajouté Frédéric Delachaux. De la neige de la Lécherette a été amenée sur l'aire de départ des ballons qui était complètement verte, notamment pour y poser l'enveloppe des ballons.

Fromage pour l'invitée d'honneur

Vu l'état du terrain, les vols captifs de samedi ont cependant dû être annulés. Reste que la météo pour dimanche s'annonce très favorable, se réjouissent les organisateurs.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le Festival a célébré son invitée d'honneur, la Fête des Vignerons 2019. Ses représentants ont reçu une meule de fromage de l'Etivaz AOP en signe d'amitié.

Le Festival international de ballons accueille jusqu'au 4 février une soixantaine de pilotes de quinze pays. Au programme notamment, une course longue distance, la David Niven Cup, le spectacle sons et lumières Night Glow, des animations pour enfants et des exploits aériens de toutes sortes. ats