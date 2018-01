Mobul recevra 9,72 mio de la Confédération

«Nous sommes évidemment très contents que notre projet ait été retenu», commente Marie-France Roth Pasquier, présidente du comité de direction de Mobul. Une réaction positive qui se lit également dans le communiqué de presse diffusé par la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC): «Derrière le soutien financier apporté à ces mesures, c’est toute la stratégie de coordination entre urbanisation et transports régionale qui est ainsi confortée et pourra être mise en œuvre sur la période 2019-2023.»

Reste que la Confédération a fixé des priorités. Dans le dossier déposé à Berne, l’agglomération bulloise proposait des mesures pour 51 millions de francs. Avec 35% de soutien fédéral et 9,72 millions, l’entier des propositions n’a pas été retenu. «Mais je n’ai pas encore les détails en main», indique Marie-France Roth Pasquier.

Parmi les principales mesures soutenues figurent les aménagements de l’interface de la nouvelle gare de Bulle, le prolongement de la ligne de bus 1 vers le nord (arrêt CO-route du Temple romain) pour Mobul ou le réaménagement du carrefour de la Belle-Croix à Villars-sur-Glâne, celui du centre de Guin ou encore les abords de la gare pour le projet de l’agglomération de Fribourg.

«L’accord sur les prestations, qui listera ces mesures, sera finalisé entre le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, le canton et chaque entité régionale dans le courant du premier semestre 2019», précise la DAEC. Les acteurs concernés disposeront d’une période limitée de six ans pour démarrer les travaux, sans quoi les cofinancements prévus retourneront dans le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA). SR