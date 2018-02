«Une mise sous tutelle de la démocratie et des partis»

A propos de l’initiative sur la transparence dans le financement politique.

Les partis politiques avec de multiples autres organisations et associations font vivre la démocratie dans notre canton. Ces partis et organisations privées ont des membres cotisants et fidèles qui permettent ainsi de faire fonctionner leur secrétariat et d’organiser des débats. Une fois par année a lieu l’assemblée générale qui présente ouvertement les comptes, le budget et cela en toute transparence.

Les partis de gauche veulent, par cette initiative alibi sur la transparence du financement des partis et autres organisations, fragiliser la démocratie participative en demandant à l’Etat de s’ingérer dans le contrôle financier d’organisations privées et des partis politiques. C’est une grave menace pour…