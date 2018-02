Ce froid glacial qui nous vient tout droit de la Sibérie

On claque des dents en ce début de semaine. La faute à un «réchauffement stratosphérique soudain». Les températures devraient néanmoins remonter ces prochains jours. Explications.

PAR YANN GUERCHANIK

La Suisse s’est réveillée grelottante, hier matin. En terre romande, en dessous de 1000 mètres, c’est à Saignelégier (JU) qu’il a fait le plus froid avec – 13,2 degrés. A Bulle, il faisait – 10 degrés de 5 h à 10 h. Sur les sommets romands, la palme revient aux Diablerets avec – 20,9° C et au Moléson avec – 19,8° C.

Cet hiver, décidément, les mois se suivent, mais ne se ressemblent pas. Après un mois de décembre très pluvieux et «historiquement doux», selon Meteonews, après un mois de janvier pluvieux et venteux, voici que février fait dans le froid sibérien. La Suisse n’est d’ailleurs pas la…