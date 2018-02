TF1, MARDI, À 21 H

Les enfants volés

Un homme se fait enlever par deux inconnus alors qu’il traverse un parc à vélo. Dutch et Frank se retrouvent pour déjeuner. Frank fait part à son ami de ses inquiétudes concernant Kick et sa hiérarchie qui lui reprochent de la faire participer aux missions. Paula tente d’avoir une explication avec sa fille au sujet de sa relation avec Franck, mais Kick fait la sourde oreille. James fait irruption et demande à Kick de le suivre pour enquêter sur l’enlèvement. Ils se rendent sur les lieux. Le témoin de la scène est une vieille dame qui n’a pas vu grand-chose, à part deux hommes enlever un troisième sur un bateau… ■