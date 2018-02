Humour et extravagances au goût de terroir

La saison des Drôles de dimanches se poursuit avec Larevuet’ché nous! Un spectacle populaire et 100% gruérien où l’actualité régionale est passée à la loupe. Rendez-vous le 4 mars.

MARTINE LEISER

«L’idée de lancer une revue gruérienne me trottait depuis un moment dans la tête.» La comédienne charmeysanne Delphine Buresi explique que ce nouveau spectacle aura lieu le 4 mars: «C’est une façon d’innover, puisque la plupart des revues ont lieu à la fin de l’année, mais ça s’est surtout présenté comme ça.»

Sur scène, ils seront cinq comédiens à se donner la réplique, à l’aula du CO de Bulle, dans le cadre des Drôles de dimanches. «D’où le nom, La revue de t’ché nous! car on l’a faite à notre échelle, avec nos moyens. Et c’est ce qui fait son charme.» Au programme, une douzaine de sketches,…