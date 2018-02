La soirée Electroz’Arènes fera son retour le 17 août

«Absente du programme l’année dernière, au grand dam des amateurs du genre, la soirée Electroz’Arènes fait son retour», annoncent les organisateurs du festival Rock Oz’Arènes. Pour le 17 août, ils promettent «un programme haut en couleur avec les grands noms du moment». Les deux frères belges Dimitri Vegas et Like Mike tiendront le haut de l’affiche. A leurs côtés sur la grande scène, W & W, Vini Vici, Kungs, Lost Frequencies, The Avener, MATTN et Justin Mylo. La 27e édition du festival aura lieu du 15 au 18 août et la programmation complète sera rendue publique le 25 avril.