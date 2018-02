Le bon élève doit encore se lâcher

Début réussi pour Thomas Wiesel et sa bande, qui tiennent avec Mauvaiselangue des propos cyniques, absurdes ou juste drôles sur l’actualité. A voir tous les vendredis soir. Il n’y a pas d’exercice plus casse-gueule que l’émission d’humour à la télévision. Qui plus est sous la forme d’un lateshow à l’américaine. Même la télévision fran- çaise et ses grands moyens s’y cassent les dents depuis des lustres, n’ayant pas trouvé le pendant frenchieà Jay Leno ou Jimmy Fallon. Et confier une émission à un comique à succès ne suffit pas. Il y a quelques années, Jean-Luc Lemoine avait ouvert son Bureaudesplaintessur France 2. Mais l’humoriste n’avait jamais réussi à paraître naturel devant son prompteur, et le malaise qui s’en dégageait avait fait fuir les téléspectateurs jusqu’à la suppression du…