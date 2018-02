Le CO de La Tour lance une action humanitaire

Les quelque 950 élèves du CO de La Tour-de-Trême lancent cette semaine et pour un mois une vaste opération intitulée Chocolats solidaires. Ils vont offrir des boîtes de chocolats– développées spécialement pour cette action en collaboration avec Cailler – en échange d’un don libre. La totalité des montants ainsi réunis sera offerte à l’Association Morija, pour améliorer les infrastructures du collège de Sougou, au Burkina Faso.

Morija, dont le siège se situe au Bouveret (VS), est active depuis 1979 en Afrique subsaharienne. Avec cette première édition de Chocolats solidaires, l’association vise à la fois à sensibiliser les élèves gruériens aux causes humanitaires et à transformer la vie de plus de 300 élèves burkinabés et de leurs 12 enseignants. Cette école a été choisie en raison de sa…