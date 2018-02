Mathilde Gremaud accueillie en héroïne par ses supporters

PAR VALENTIN CASTELLA

Aéroport de Zurich: mercredi 19 h 20. Tout est encore calme dans l’aire d’arrivée. Et puis, les passants se retournent, étonnés. Une quarantaine de personnes munies de cloches, de drapeaux suisses et gruériens débarquent en force. En file indienne, elles percent l’ambiance feutrée zurichoise. Au bar, des chants en patois résonnent. Les Rochois avaient décidé de réserver un accueil triomphal à leur protégée Mathilde Gremaud. L’objectif a été atteint. Mercredi soir, c’était carrément la folie lorsque la médaillée d’argent des jeux Olympiques de PyeongChang a franchi les portes du terminal, à 21 h 30. Ses supporters étaient chauds, eux qui piaffaient d’impatience devant la porte depuis plus d’une heure. Ils avaient même déjà répété à plusieurs reprises leurs chants d’encouragement et la ola.

Des larmes de joie

Face à ce groupe qui a commencé la fête dans le bus depuis La Roche en chantant et en se remémorant leurs souvenirs avec l’héroïne du jour autour d’un verre de blanc, l’athlète débarque avec la médaillée d’or Sarah Hoefflin. Surprise par cet accueil, la Gruérienne, qui a reçu une prime de 30000 francs par Swiss Olympic après sa deuxième place, a d’abord tenté de retenir ses larmes. Lorsque ses supporters ont entonné le Lyoba, elle a hoché la tête. Elle peinait à y croire. Puis, elle a craqué. «Je ne m’attendais pas à ça. Je savais qu’ils étaient fous, mais à ce point! Je ressens beaucoup d’émotions. C’est une fierté d’être soutenue de cette manière.»

«Je vais pouvoir profiter»

Fatiguée après avoir voyagé durant environ vingt-quatre heures, Mathilde Gremaud, qui va donner son casque cassé lors des entraînements au Musée olympique de Lausanne, peut désormais savourer: «Nous avons vécu de très bons moments en Corée du Sud après notre compétition. C’était sympa de voir tous ces athlètes. Maintenant, je vais pouvoir profiter un peu, même si je sais que ces prochains jours seront chargés.» En effet, une fête en son honneur est prévue ce soir à La Roche, dès 18 h. «Ce sera encore beaucoup d’émotions.»

Fin de l’interview: Mathilde Gremaud est lancée dans la foule rochoise. Selfies, bises, concert de cloches… La médaillée d’argent est assiégée de sollicitations. Mais tout ça n’est rien. Elle doit encore rentrer en bus avec des supporters survoltés. «J’imagine que je ne pourrai pas dormir», termine-t-elle en rigolant.