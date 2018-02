Sodas et chocolats interdits de vente dans les CO

«Il faut enlever ça de leurs yeux et de leurs bouches.» Pour Nicolas Repond (ps, Bulle), sodas et barres chocolatés ne doivent pas être vendues aux élèves dans les CO. Un avis partagé par la majorité des députés qui, préoccupés par l’augmentation du nombre de jeunes en surpoids, ont accepté hier sa motion. Déposée avec sa collègue de parti Nicole Lehner-Gigon (Massonnens), celle-ci demande «soit l’interdiction, soit des critères stricts et limitatifs». Le résultat du vote – 54 oui, 41 non et 4 abstentions – a surpris, car la motion n’était soutenue que par le groupe socialiste.