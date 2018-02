Une 40e édition réussie pour le Festival des ballons

Seuls les vols et compétitions de mercredi et jeudi ont dû être annulés, indique le communiqué de presse final, en raison du vent et du manque de visibilité. La course longue distance David Niven Cup, qui devait être relancée pour cette édition anniversaire, n'a ainsi pas pu se dérouler.

Voler sept jours sur neuf est une «situation exceptionnelle» se réjouissent les organisateurs. Quant au spectacle sons et lumières (Night Glow) du vendredi soir, sur le thème de Charlie Chaplin, il s'est déroulé dans «des conditions rêvées» et «restera dans les annales comme l'un des plus beaux shows de ces 40 dernières années».

La 41e édition du festival est agendée du 26 janvier au 3 février 2019. Elle aura un nouveau président, Fred-Paulin Gétaz succédant à Frédéric Delachaux, qui se concentrera sur le regroupement annoncé des entités touristiques et économiques du Pays-d'Enhaut.