Une culture de cannabis a été découverte à Vaulruz

La police cantonale est intervenue dans un rural à Vaulruz le mardi 6 juin 2017 et y a découvert une culture de cannabis, comprenant près de 200 plants de chanvre.

Le matériel servant à la culture et les plants ont été saisis afin d’être détruits. L’examen de l’installation électrique a également permis de constater qu’elle était reliée au réseau électrique sans droit, communique la police. Ainsi, du courant était ponctionné au détriment d’un résidant domicilié à proximité du rural. Le montant du préjudice s’élève à plusieurs milliers de francs.

La fouille des lieux a en plus permis le séquestre de plus de 10 kilogrammes de marijuana, ainsi que de des armes longues.

L’exploitant de ce local, un Suisse de 41 ans domicilié dans la région, a été interpellé à son domicile le même jour.

Cependant, les investigations menées par la suite ont mis en évidence que cet homme avait vendu plus d’une dizaine de kilos de cannabis. Ce trafic, concentré dans le sud du canton, était en place depuis plusieurs années.

Les analyses effectuées sur des échantillons de la culture ont montré des teneurs en THC de plus de 9%. La valeur globale des stupéfiants écoulés s’élève à plus de 100 000 francs. Lors de son audition, le quadragénaire a partiellement reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il a été placé en arrestation provisoire. Par la suite, le Ministère public a requis une mise en détention provisoire à son encontre. Il a été dénoncé auprès de l’autorité compétente pour des infractions graves à la loi sur les stupéfiants, infractions à la loi sur les armes et soustraction d’énergie.