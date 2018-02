Les discussions autour du financement des camps scolaires et des semaines thématiques suscitent «de grandes craintes» au Conseil général de la ville de Fribourg. Par 59 voix contre 0 et 2 abstentions, ses membres ont adopté la semaine dernière une résolution qui demande au Conseil d’Etat et au Conseil communal de «trouver les solutions financières» permettant le maintien de ces activités.